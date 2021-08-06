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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

Xiaomi обошла Samsung и Apple на рынке смартфонов

Xiaomi MI компания

Компания Xiaomi опередила Samsung и Apple по продажам смартфонов за июль. Об этом сообщили эксперты из Counterpoint.

Китайскому производителю удалось увеличить продажи на 26% по сравнению с июнем. Доля компании на рынке достигла 17,1% от общего числа проданных смартфонов. Корпорации Samsung и Apple продали 15,7% и 14,3% соответственно.

Компании удалось это сделать благодаря рынку Индии — он очень быстро развивается.

— Xiaomi ведет агрессивный бизнес для завоевания рынков, — сообщил директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патак.

Эксперты назвали причину таких резких изменений — вспышка Covid-19 во Вьетнаме существенно замедлила производство Samsung в июне. Это привело к нехваткам устройств, а цепочки поставок тоже замедлились.

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Компания Samsung подтвердила наличие этой проблемы во время квартального отчета. Корпорация вскоре ожидает, что производство вернется к нормальному уровню. Она планирует уделить внимание производству складных смартфонов Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.

Ранее Xiaomi удалось обойти Apple по количеству поставок смартфонов во втором квартале 2021 года. Китайская компания уступила только 2% корпорации Samsung. Общая статистика показала, что мировые поставки смартфонов выросли на 12%. Компаниям удалось наладить производство после вспышек Covid-19 по всему миру.

Источник: CounterPoint

Фото: Unsplash

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