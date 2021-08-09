Компания Microsoft начала публичное тестирование ночного режима Xbox. Функция позволит сделать игру более комфортной после наступления темноты, снизив нагрузку на глаза. Об этом сообщается в блоге Xbox.

Принцип работы нововведения достаточно прост — новинка позволит уменьшить яркость экрана, кнопки питания и даже подсветки контроллера.

Экран также получит синий фильтр, который должен снизить нагрузку на глаза. Чтобы смягчить яркие вспышки, компания позволит выключить функцию HDR.

Новинку можно включать вручную, запланировать на определенное время или же выставить автоматическую функцию перехода в ночной режим.

Пока что функция доступна только участникам программы Alpha Skip-Ahead. Компании Microsoft требуется время для тестирования и улучшения работы технологии.

Функция Ночной режим — не новинка для пользователей электронных устройств. Аналогичные технологии можно найти на компьютерах, смартфонах и даже в браузерах и отдельных играх.

Ранее главный конкурент Xbox PlayStation 5 установил новый рекорд по продажам. По словам компании Sony, консоли удалось достичь продаж в 10 млн единиц всего за восемь месяцев.

Самоизоляция помогла игровому устройству превзойти рекорд предшественника PlayStation 4, а цены на консоль не снижаются из-за дефицита.

Источник: Xbox