Компания Apple объяснила, как будет работать система сканирования фото и почему пользователям не стоит беспокоиться о конфиденциальности данных.

Подробности о проверке фотографий на наличие детского порно Apple раскрыла в официальном FAQ.

6 августа стало известно о планах Apple усилить защиту детей — сканировать зашифрованные фото пользователей перед выгрузкой в iCloud. Но из-за инициативы компанию обвинили в нарушении приватности.

Подобная проверка работает и в сервисе Сообщения, но она не имеет ничего общего с системой iCloud. Она призвана уберечь детей до 12 лет от нежелательного контента.

Данные не передаются Apple, а саму защиту необходимо активировать вручную на устройствах. Проверка фото происходит на устройстве в зашифрованном виде.

Как будет работать система проверки на наличие детского порно на iPhone пользователей

Система будет работать с теми фотографиями, которые выгрузились в облачное хранилище iCloud. Чтобы избежать проверок, достаточно отключить эту функцию .

Apple узнает об аккаунтах, в которых нашли снимки, совпадающие с базой фото самой Apple.

Компания не будет просматривать фото — базы данных зашифрованные текстовым кодом, и Apple будет искать определенные текстовые комбинации, которые создаются при наличии определенных фото.

Система проверяет только фото в облачном сервисе iCloud. Технология не разрабатывалась для других целей.

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Что еще может сканировать система

Система сканирует фотографии, сравнивая с базой фото, созданной правозащитными организациями;

Компания будет сама решать о передаче данных властям после тщательной перепроверки результатов сканирования;

Apple не планирует адаптировать систему для других целей по просьбам правительства, в том числе для слежки за пользователями и сканирования других данных;

По словам корпорации, система будет запущена только в США, а для внедрения по всему миру необходимо вести диалог с властями.

Эксперты по кибербезопасности ранее раскритиковали систему анализа фото Apple. Алгоритмы хеширования не отличаются надежностью, и если Apple разрешит правительствам контролировать базу данных контента, этот инструмент может использоваться для слежки за пользователями.

Метод анализа похож на принцип работы Apple Photos — технология сама может определять, что изображено на фото.

Источник: Apple