Эксперты из кибербезопасности в Zimperium обнаружили новый вирус для Android-устройств. Он заразил более 10 тыс. смартфонов в 144 странах.

Троянский вирус получил название FlyTrap, и он активно распространяется через социальные сети, сторонние магазины приложений и неофициальные версии сервисов.

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Вредоносный код использует метод социальной инженерии для взлома учетных записей Facebook. Программное обеспечение захватывает учетные записи социальных сетей, заражая устройства Android. Это позволяет злоумышленникам собирать информацию пользователей. Хакеры получают доступ к паролям учетных записей Facebook, местоположению, адресам электронной почты и IP-адресам, а также другим данным аккаунта Facebook.

— Взломанные аккаунты Facebook могут быть использованы для распространения вредоносного ПО с помощью рассылок сообщений со ссылками на вредоносный код,- сообщили эксперты из Zimperium.

Эти методы социальной инженерии очень эффективны в мире цифровых технологий и часто используются киберпреступниками для распространения вредоносных программ от одной жертвы к другой.

Эксперты также обнаружили приложения с вирусом в магазине приложений Google Play.

Злоумышленники создают фейковые приложения с бесплатными купонами или скидками на товары, и требуют авторизации пользователя через учетную запись Facebook. Как только пользователь вводит данные для входа, они автоматически отправляются злоумышленникам.

Рекомендуем отказаться от авторизации в непроверенных приложениях.

Источник: Zimperium