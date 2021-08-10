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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

Второй раз за месяц: смартфон OnePlus Nord 2 взорвался в руках владельца

OnePlus

Новый смартфон OnePlus Nord 2 снова взорвался в руках пользователя. Об этом сообщил сын пострадавшего в Twitter.

OnePlus Nord 2

Шубхам Шривастава купил смартфон для своего отца чиновника. Мужчина отделался травмой после взрыва, и его жизни ничего не угрожает. Компания OnePlus еще не прокомментировала инцидент. 

— Нашим главным приоритетом является здоровье и безопасность клиентов. Мы хотели бы заверить наших пользователей, что продукты компании проходят тщательные испытания на качество и безопасность, — говорится в заявлении OnePlus.

OnePlus Nord 2 поступил в продажу в конце прошлого месяца в Индии. Компания выпустила бюджетный гаджет с объемным аккумулятором в 4 500 мА/ч и поддержкой технологии быстрой зарядки в 65 Вт. С начала продаж это уже второй случай со взрывом смартфона.

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Первый инцидент также произошел в Индии. Мужчина купил своей жене смартфон, и спустя пять дней после покупки OnePlus Nord 2 взорвался во время велопрогулки. Пострадавшая получила травмы и попала в ДТП. На фото телефона после инцидента заметно, что аккумулятор устройства взорвался, а задняя крышка полностью расплавилась. 

Компания OnePlus извинилась за происходящее, и пообещала вернуть деньги за телефон. 

После собственного расследования, производитель назвал причину взрыва — это произошло из-за внешних факторов, а не из-за проблем с производством или продуктом.

Источник: Twitter

Фото: Twitter, Unsplash

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