Новый смартфон OnePlus Nord 2 снова взорвался в руках пользователя. Об этом сообщил сын пострадавшего в Twitter.

Шубхам Шривастава купил смартфон для своего отца чиновника. Мужчина отделался травмой после взрыва, и его жизни ничего не угрожает. Компания OnePlus еще не прокомментировала инцидент.

— Нашим главным приоритетом является здоровье и безопасность клиентов. Мы хотели бы заверить наших пользователей, что продукты компании проходят тщательные испытания на качество и безопасность, — говорится в заявлении OnePlus.

OnePlus Nord 2 поступил в продажу в конце прошлого месяца в Индии. Компания выпустила бюджетный гаджет с объемным аккумулятором в 4 500 мА/ч и поддержкой технологии быстрой зарядки в 65 Вт. С начала продаж это уже второй случай со взрывом смартфона.

Первый инцидент также произошел в Индии. Мужчина купил своей жене смартфон, и спустя пять дней после покупки OnePlus Nord 2 взорвался во время велопрогулки. Пострадавшая получила травмы и попала в ДТП. На фото телефона после инцидента заметно, что аккумулятор устройства взорвался, а задняя крышка полностью расплавилась.

Компания OnePlus извинилась за происходящее, и пообещала вернуть деньги за телефон.

После собственного расследования, производитель назвал причину взрыва — это произошло из-за внешних факторов, а не из-за проблем с производством или продуктом.

Источник: Twitter

Фото: Twitter, Unsplash