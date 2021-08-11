Компания Samsung планирует провести ежегодное мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2021 11 августа в 17.00 по киевскому времени.

Посмотреть презентацию Samsung Galaxy Unpacked 2021 можно в прямом эфире на YouTube-канале Samsung.

Для просмотра трансляции на украинском языке нужно перейти по этой ссылке.

Корпорация планирует показать сразу несколько новых устройств, среди которых складные смартфоны Z Fold3 и Z Flip3, умные часы Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic, а также новые беспроводные наушники Galaxy Buds 2.

Инсайдеры узнали практически всю информацию о будущих гаджетах. Известно, что складные смартфоны получат улучшенную камеру и увеличенный срок службы экрана.

Samsung Galaxy Z Fold 3 получит 7,6-дюймовый внутренний и 6,2-дюймовый внешний дисплей.

Более дешевый Z Flip 3 получит 6,7-дюймовый внутренний дисплей, а с внешней стороны расположится 1,9-дюймовый экран.

Информация о ценах также появилась в сети задолго до презентации.

Samsung Galaxy Z Fold 3 будет стоить $1 652, а Galaxy Z Flip 3 — $1 044.

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Будущие Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic будут кардинально отличаться от своих предшественников. Первая модель будет поставляться в размере 40/44 мм, а вторая — 42/46мм. Часы будут работать на Wear OS с One UI. Компании Samsung и Google скооперировались для создания целой экосистемы для электронных аксессуаров. По данным инсайдеров, за часы Samsung попросит от $240 до $400.

Новенькие Galaxy Buds 2 получат долгожданную функцию активного шумоподавления — в наушниках расположились сразу три динамика. Характеристики также появились в сети задолго до презентации. Новинке приписывают поддержку беспроводной зарядки и до 8 часов автономной работы. За Galaxy Buds 2 компания попросит от $149.

Источник: Samsung

Фото: WinFuture, Evan, Amazon, Unsplash