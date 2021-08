Китайская компания Xiaomi представила своего первого робота-собаку, который называется CyberDog.

Его цена составляет $1,5 тыс.

Last but not least, we’ve got another surprise for you, a bio-inspired quadruped robot – #XiaomiCyberDog. pic.twitter.com/3t12nvjrAj

— Xiaomi (@Xiaomi) August 10, 2021