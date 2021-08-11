Китайская компания Xiaomi представила своего первого робота-собаку, который называется CyberDog.

Его цена составляет $1,5 тыс.

Last but not least, we’ve got another surprise for you, a bio-inspired quadruped robot – #XiaomiCyberDog. pic.twitter.com/3t12nvjrAj — Xiaomi (@Xiaomi) August 10, 2021

CyberDog оснащен модулем Jetson Xavier NX от Nvidia, который предназначен для автономных устройств.

Четвероногий робот весит три килограмма и способен двигаться со скоростью три метра в секунду.

Также устройство оснащено сенсорами и камерами, позволяющими ему перемещаться в полуавтономном режиме.

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Управлять CyberDog можно с помощью специального приложения. Компания называет работа “маленьким суперкомпьютером с искусственным интеллектом”.

— CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять назначение и избегать препятствий. В сочетании с отслеживанием осанки человека и распознаванием лиц CyberDog может следовать за своим владельцем и преодолевать препятствия, — сообщает компания Xiaomi.

Кроме этого, робот-собака может делать сальто назад.

Компания сообщила, что на первом этапе выпустит лишь 1 тыс CyberDog.

Распознает людей и делает сальто назад: Xiaomi представила робота CyberDog / 2 фотографии

Ранее стало известно, что Xiaomi создаст собственный автопилот для авто. Компания намерена запустить на рынок свой первый электрокар в 2023 году.

По словам генерального директора Xiaomi, разработкой технологии автономного вождения будут заниматься около 500 сотрудников.

Им придется разработать запатентованную технологию автопилота для будущих электромобилей компании.

Фото: Xiaomi