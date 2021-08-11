Компания Samsung представила новые умные часы Galaxy Watch 4 и Galaxy 4 Classic. Новинки показали на мероприятии Galaxy Unpacked 11 августа.

Galaxy Watch 4 будет поставляться в размерах 40/44 мм, а 4 Classic — 42/46мм.

Главная особенность моделей — новая версия операционной системы Google Wear OS 3.0 с One UI. Компании Samsung и Google скооперировались для создания целой экосистемы для электронных аксессуаров, так что изменения в работе не только визуальные. Теперь на часы можно установить любое приложение со смартфона.

Обе версии получили увеличенный объем внутренней памяти — по 16 Гб. Изменения коснулись и процессора — незадолго до премьеры часов, Samsung представила новый чипсет для электронных аксессуаров. Он получил название Exynos W920.

В сравнении с предыдущими моделями производительность вырастет на 20%, а графическая мощность увеличится в 10 раз.

Новинка может похвастаться низким энергопотреблением, что позволило внедрить функцию Always-on Display в часы.

Среди остальных функций — интегрированный 4G-модем, система глобальной спутниковой навигации, модуль Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

За Galaxy Watch 4 придется заплатить от $249, а Galaxy Watch 4 Classic будет стоить от $349. В продажу новинки поступят 27 августа.

Ранее пользователи сети просили Samsung заняться производством смартфона линейки Galaxy Note в начале 2022 года. По словам энтузиастов, их не устраивает отказ компании от производства смартфонов линейки Note. Компания уделила внимание разработке складных Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3.

Источник: Samsung

Фото: Samsung