Samsung 11 августа провела ежегодное мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2021.

Компания представила сразу несколько новых гаджетов — складные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, умные часы Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic, а также новые беспроводные наушники Galaxy Buds 2. Мы собрали все, о чем компания рассказала на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2021.

Складные смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3

Z Fold 3 получил сразу два дисплея — основной 7,6-дюймовый с частотой обновления 120 Гц, а также внешний дисплей на 6,2 дюйма.

На задней панели расположилась тройная камера по 12 Мп каждая, а спереди — фронтальная на 4 Мп. Ее удалось спрятать под экран.

Под капотом — топовый процессор Snapdragon 888 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Galaxy Z Fold 3 появится в продаже в модификациях с 256/512 Гб внутреннего хранилища.

Объем аккумулятора достиг показателя в 4400 мАч, а скорость зарядки ограничивается 25 Вт.

Компании удалось внедрить защиту по стандарту IPX8, а за прочность корпуса отвечает сверхлегкое стекло Gorilla Glass Victus.

Более дешевая модель Z Flip 3 получила основной дисплей на 6,7 дюймов в разложенном виде, а также внешний экран на 1,9 дюйма.

Складной смартфон получил двойную камеру по 12 Мп каждая, а также фронтальную камеру на 10 Мп, которую решили не прятать под дисплей.

Флагман будет работать на Snapdragon 888 в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Объем батареи — 3300 мАч с поддержкой зарядки до 15 Ватт.

Обе модели появятся в продаже с 10 сентября, а предзаказ доступен уже с 11 августа. Galaxy Z Fold3 будет продаваться по цене от $1 799, а за Galaxy Z Flip 3 попросят от $999.

Умные часы Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic

Samsung акцентировала свое внимание на главном нововведении — каждый желающий сможет узнать больше о состоянии своего тела. Часы могут отображать данные о количестве воды, мышц и костной массы в организме человека. По заявлению компании, точность показателей достигает 98%.

Второе крупное обновление — новые часы первыми получили систему Wear OS, над которой вместе работали Samsung и Google. Автономность работы аксессуара достигает 40 часов.

Galaxy Watch 4 будет поставляться в размерах 40/44 мм, а 4 Classic — 42/46мм.

Обе версии получили новые дисплеи — теперь они поддерживают функцию Always-on, а за защиту отвечает Corning Gorilla Glass.

Все модификации работают на новом чипе от Samsung — Exynos W920 с 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Classic получили аккумулятор на 361 мАч, а базовая версия 247 мАч.

Часы поддерживают Bluetooth 5.0 на Wi-Fi, работая с Android 6.0 и более новыми версиями ОС.

За Galaxy Watch 4 придется заплатить от $249, а Galaxy Watch 4 Classic обойдутся в $349. В продажу новинки поступят 27 августа.

Беспроводные наушники Galaxy Buds 2

Главное нововведение — режим активного шумоподавления. Автономность наушников с включенным режимом — до 5 часов, а без него до 7,5 часов.

Наушники научили автоматически переключаться между устройствами — теперь не нужно подключаться и выключать Bluetooth на ненужном смартфоне.

Для любителей активного отдыха добавили защиту от влаги и пыли IPX2.

Galaxy Buds2 появятся в продаже сразу в четырех цветовых вариантах по цене от $149. Приобрести наушники можно уже с 27 августа.

Источник: Samsung

Фото: Samsung