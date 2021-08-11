Компания Samsung представила новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Новинки показали на мероприятии Galaxy Unpacked 11 августа.

Galaxy Z Fold 3 — дизайн, характеристики и цена

Флагманский Z Fold 3 получил сразу два дисплея: 6,2-дюймовый наружный и 7,6-дюймовый складной внутренний. Оба экрана получили частоту обновления до 120 Гц.

На тыльной стороне устройства расположилась тройная камера — по 12 Мп каждая.

Фронтальную камеру Z Fold 3 расположили под экраном — это позволило уменьшить рамки вокруг дисплея. Однако у такого решения есть и свой минус — разрешение камеры составляет 4 Мп.

Среди главных изменений — поддержка стилусов компании Samsung — S Pen, S Pen Pro и S Pen Pro Fold Edition. Последние работают по беспроводной сети, и с их помощью можно управлять гаджетом удаленно. Например, отвечать на звонки и делать снимки. Места для стилуса в смартфоне нет — компания будет продавать специальные чехлы с кармашками для аксессуаров.

Складной смартфон работает на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 888 5G, а количество оперативной памяти — 12 ГБ. Объем аккумулятора достигнет 4400 мАч, а максимальная мощность зарядки достигает 25 Вт. Среди остальных функций — модем 5G, eSIM в дополнение к обычной SIM-карте, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, а также NFC.

Смартфон получил защиту от влаги по стандарту IPX8.

Z Fold3 получит 256\512 ГБ внутренней памяти, а его цена составляет от $1 799.

Galaxy Z Flip 3 — дизайн, характеристики и цена

Galaxy Z Flip 3 позиционируют как более дешевую версию складного смартфона Z Fold 3. Внутри установлен 6,7-дюймовый дисплей с поддержкой обновления до 120 Гц, а с внешней стороны — 1,9-дюймовый экран.

Galaxy Z Flip 3 получил такой же процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G, но уже с 8 Гб оперативной памяти. Внутреннее хранилище тоже скромное — в продажу поступят версии с 128 и 256 Гб. На боковой стороне расположен сканер отпечатков пальцев, а объем аккумулятора достиг 3300 мАч. Складной смартфон также получил защиту от влаги по стандарту IPX8.

Компания удешевила производство смартфона за счет отказа от подэкранной камеры — фронтальная получила 10 Мп, а задняя двойная по 12 Мп.

Samsung Galaxy Z Flip 3 будет продаваться от $999 за версию 128 Гб.

Дата выхода

Обе модели появятся в продаже 10 сентября, предзаказ будет доступен с 11 августа.

Источник: Samsung

Фото: Samsung