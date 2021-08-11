Компания Samsung представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds 2. Новинку показали на мероприятии Galaxy Unpacked 11 августа.

Дизайн Galaxy Buds 2 практически не изменился в сравнении с предыдущими моделями.

Главная особенность наушников в их работе — добавлена поддержка активного шумоподавления с помощью шести динамиков.

Объем батареи — по 120 мАч. Зарядный чехол получил аккумулятор на 500 мАч. По заявлению Samsung, в режиме шумоподавления наушники смогут работать до 5 часов в автономном режиме, а вместе с зарядным кейсом — до 20 ч.

Пользователи также смогут настраивать действия под нажатия.

Модель Galaxy Buds 2 будет лишена некоторых функций, доступных в Buds Pro. Например, отсутствует возможность управления громкостью, функция окружающего звука с охватом 360 градусов, функция более точной настройки активного шумоподавления.

Galaxy Buds 2 будут продаваться в четырех цветах – черном, белом, фиолетовом и зеленом по цене от $149 уже с 27 августа.

Ранее пользователи сети просили Samsung вернуться к созданию смартфонов модели Galaxy Note. Участники тематических форумов остались недовольными решением компании отказаться от производства смартфонов линейки Note. Корпорации пришлось направить свои ресурсы на создание складных смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3.

Источник: Samsung

Фото: Samsung