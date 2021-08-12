Новый флагман Huawei P50 Pro занял лидирующую позицию в рейтинге дисплеев для смартфонов от DxOMark.

Китайский смартфон превзошел по качеству дисплея даже топовый Samsung Galaxy S21 Ultra.

Компания Samsung долгое время лидировала в рейтинге — первые 2 места занимали устройства линейки Galaxy.

DxOMark поставила Huawei P50 Pro 93 балла, а Samsung Galaxy S21 Ultra получил всего 91 балл. Прошлогодний Samsung Galaxy Note 20 Ultra отстал от S21 Ultra на 1 балл.

Характеристики Huawei P50 Pro практически не отличаются от параметров у конкурентов — он получил 6,6-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением Full HD + и частотой обновления до 120 Гц.

По результатам тестов, смартфон получил следующие оценки:

читабельность — 70;

цветопередача — 83;

отображение видео — 83;

динамичность движения — 82;

качество сенсора — 82;

сглаживание картинки — 86.

Эксперты DxOMark отметили отсутствие мерцания дисплея, а также отличную читаемость в условиях низкой освещенности. Среди минусов — темным тонам не хватает деталей.

К недостаткам также можно приписать желтовато-зеленый оттенок экрана — компании стоило уделить внимание настройки цветопередачи. Еще один недостаток, упомянутый на веб-сайте тестирования — при загрузке игры заметны потери кадров.

В конце июля компания Huawei представила долгожданные Huawei P50 и P50 Pro. В этом году в продаже появятся только две модели — китайцы решили отказаться от модификации Pro+.

Главное преимущество смартфонов заключается в их камере. Производитель оснастил обе версии 50 Мп датчиком, а также цифровым зумом.

Источник: DxOMark

Фото: DxOMark, Unsplash