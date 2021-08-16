Компания Google планирует представить бюджетный смартфон Google Pixel 5a в ближайшее время. Об этом сообщили инсайдеры из Android Police, которые получили живые фотографии камерофона.

Смартфон Google Pixel 5a станет обновленной версией прошлогоднего бюджетника Pixel 4a 5G. Работать он будет на процессоре Snapdragon 750G, а количество оперативной памяти — 6 Гб. Объем внутреннего хранилища достигнет 128 Гб, а аккумулятора — 3840 мА/ч.

Ранее смартфоны компании не могли похвастаться объемными аккумуляторами, но оптимизация Android позволила заметно увеличить автономность. Новый Pixel также получит и технологию быстрой зарядки мощностью до 20 Вт, сдвоенную основную камеру и 6,2-дюймовый OLED-экран.

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Компания уделяет особое внимание снимкам — программное обеспечение и автоматическая обработка фото компенсирует небольшое количество модулей камеры.

По словам инсайдеров, Google представит Pixel 5a 17 августа. Ранее утверждалось, что смартфон появится в продаже по цене в $450 уже 26 августа.

Август — месяц анонсов новых гаджетов от мировых брендов. Компания Samsung представила сразу два смартфона на ежегодном мероприятии Galaxy Unpacked 2021, которое состоялось 11 августа. Складные Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 получили улучшенную защиту, усиленный шарнирный механизм и топовый процессор Snapdragon 888.

Источник: Android Police

Фото: Android Police, Unsplash