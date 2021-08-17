Известный инсайдер Марк Гурман поделился информацией о будущей презентацией Apple, собрав утечки о гаджетах компании. В начале сентября публике покажут новые iPhone, умные часы Apple Watch Series 7, беспроводные наушники AirPods 3, а также обновленные iPad mini.

iPhone 13

iPhone 13 получат аналогичные размеры дисплеев, что и у предшественников, но с технологией ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Главные изменения коснутся камер — качество съемки видео заметно улучшится, как и фото в портретном режиме. Компания разработала новый чипсет A15 для более быстрой работы.

Apple Watch Series 7 и Fitness +

От Apple Watch Series 7 Гурман ожидает небольших изменений в дизайне. Теперь дисплей будет плоским, и это стало возможным благодаря использованию новых технологий. Компания также оснастит новинку более мощный процессор.

AirPods 3

По словам инсайдера, AirPods 3 будут позиционировать как бюджетные наушники. Среди изменений в дизайне — AirPods 3 будут напоминать топовые AirPods Pro, и это касается зарядного кейса.

Будущие AirPods начального уровня не получат поддержку технологии шумоподавления.

iPad mini 6 и iPad 9

Будущие iPad mini 6 и iPad 9 могут стать лидерами на рынке планшетов. Новинкам приписывают измененный дизайн, а также уменьшенные рамки вокруг дисплея.

Помимо визуальных изменений, планшеты получат чип A15 и разъем USB-C для зарядки.

Источник: Bloomberg

Фото: MacRumors, Gizchina, Pexels