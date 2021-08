Pixel 5a 5G показали публике совсем недавно — он быстро отвоевал львиную долю рынка смартфонов среднего уровня. Однако пользователи обнаружили первую проблему устройства — он перегревается во время съемок в большом качестве.

Известно, что последний смартфон Google перегревается при использовании параметров 4K 30FPS и 4K 60FPS. Пользователи начали массово жаловаться на гаджет в сети.

???? I literally cannot do a video test because phone just overheats super fast. 4k30, and even faster in 4k60. #pixel5a I wish this wasn’t the case. Other than that one big downside, the phone is great 🙁 pic.twitter.com/T9PBTDwLbi

— Mark’s Tech ???? (@Marks_Tech) August 18, 2021