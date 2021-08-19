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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

Владельцы новенького Pixel 5a 5G жалуются на перегрев смартфона

Google Pixel

Pixel 5a 5G показали публике совсем недавно — он быстро отвоевал львиную долю рынка смартфонов среднего уровня. Однако пользователи обнаружили первую проблему устройства — он перегревается во время съемок в большом качестве. 

Известно, что последний смартфон Google перегревается при использовании параметров 4K 30FPS и 4K 60FPS. Пользователи начали массово жаловаться на гаджет в сети.

Один из пользователей Twitter опубликовал снимок экрана с предупреждением Устройство слишком горячее. Вспышка была отключена во время записи в 4K с частотой 30 кадров в секунду. Он утверждает, что Pixel 5a становится еще горячее при записи со скоростью 4K 60FPS. И хотя спустя время смартфон остывает, это может негативно сказаться на срок службы аккумулятора.

Второй пользователь также сообщил, что даже при работающем кондиционере Pixel 5a перегревался во время съемок. Для сравнения, прошлогодний iPhone SE 2020 года может записывать видео 4K 60FPS без перегрева. 

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Компания Google пока не комментирует происходящее. Возможно, ошибку получится исправить на программно уровне — только владельцам смартфонов нужно будет только обновить ОС устройств.

Напомним, что бюджетный Pixel 5a 5Gполучил чипсет Snapdragon 765G и 6 Гб оперативной памяти. И хотя смартфон мало чем отличается от предшественника, низкая стоимость сделает его популярным.

Источник: TechOdyssey, Mark’s Tech

Фото: Unsplash

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