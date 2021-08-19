Энтузиасты превратили робопса CyberDog в боевого робота. В начале августа китайская компания Xiaomi представила четырехлапого помощника, который станет прямым конкурентом американскому роботу Spot от компании Boston Dynamics.

Компания планирует выпустить первые 1000 штук для энтузиастов — они должны обучить робота новым трюкам и командам. И хотя за новинку придется заплатить немало — от $1,5 тыс., некоторые фанаты уже нашли ему применение. Например, превратить его в настоящего боевого робота в стиле аниме 90-х.

Процесс превращения CyberDog в боевого юнита показали даже для видео. По сути, для робота изготовили внешние элементы, меняющие внешний вид на более агрессивный, а сверху добавили пластиковые пушки — так он выглядит еще опаснее. Модификации только визуальные — поведение дружелюбного робота осталось неизменным.

И хотя это не официальные модификации — с появлением робота в продаже такие изменения в дизайне точно станут популярными. Особенно, в Японии.

Ранее компания Xiaomi показала CyberDog в движении. Будущий робот сделал даже сальто назад. Правда, китайцы не показали приземление бота. По словам компании, новинка оснащена огромным количеством датчиков и камер для ориентировки на местности и анализа происходящего вокруг.

За обработку данных отвечает модуль Jetson Xavier NX от Nvidia, разработанный для автономных устройств.

Источник: MyDrivers

Фото: MyDrivers