Компания Microsoft усложнит использование сторонних браузеров в ОС Windows 11, выход которой запланирован на осень 2021.

С момента запуска своего браузера Edge на основе Chromium Microsoft изо всех сил пыталась навязать его пользователям Windows 10 с помощью различных методов. Компания несколько раз делала его браузером по умолчанию на устройствах после выхода крупных обновлений, и даже выпускала подсказки интерфейса для упрощенного использования.

Теперь компания меняет способ установки параметров приложений по умолчанию в Windows 11. Сразу после установки альтернативного браузера и его открытия пользователям предоставляется возможность выбрать предпочтительный браузер. Если проигнорировать эту вкладку — браузер Edge останется браузером по умолчанию, и для изменений настроек придется покопаться в конфигурациях ОС.

Ранее Microsoft рассказывала о нововведениях Windows 11 — они понравились далеко не всем. К примеру, строку состояния на главной странице теперь нельзя закрепить на боковых рамках — в Windows 10 эта функция все еще работает.

Также Microsoft рассказала о системных требованиях для работы Windows 11. Если Windows 10 работала даже на слабых компьютерах, то с работой Windows 11 на устаревших устройствах могут возникнуть проблемы. Новая ОС фактически заставляет пользователей обновлять компоненты своих компьютеров и ноутбуков.