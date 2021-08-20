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Микола Олефіренко |

5 пальцев и дисплей вместо лица: Маск представил работа Tesla Bot

Tesla Bot

Компания Tesla работает над созданием робота-гуманоида под названием Tesla Bot, и уже в следующем году мир увидит прототип. Об этом сообщил Илон Маск на мероприятии Tesla AI Day.

— Робот будет заниматься скучной, повторяющейся и опасной работой, — сказал Маск о предназначении робота Tesla.

Маск не рассказал о приблизительных сроках производства и стоимости робота. По словам миллиардера, новинка получит экран вместо лица, на котором будет выводиться полезная информация.

Tesla Bot

Высота бота составит 172 см, вес — около 57 кг. Робот сможет поднимать до 68 кг и переносить до 20 кг, а также бежать со скоростью примерно 8 км/ч. Маск добавил, что Tesla даст роботу по пять пальцев на каждой руке, но это может измениться.

Глава Tesla добавил, что разработка сильно повлияет на мировую экономику. Он уверен, что технологии могут лишить многих людей рабочих мест, поэтому некоторым людям понадобится другой источник дохода.

И хотя искусственный интеллект стремительно улучшается, он не способен выполнять сложные задачи, будучи в теле робота. Сейчас возможности роботов ограничиваются транспортировкой небольших товаров на складах. К примеру, на складах корпорации Amazon, где за логистику внутри помещений отвечают небольшие роботы-грузчики.

Маск сообщил, что при создании робота будут опираться на технологии, разработанные для своих авто. Он будет использовать компьютерный чип от автомобилей и перемещаться с помощью восьми камер, ничем не отличающихся от автомобилей Tesla.

Теперь остается только ждать выхода робота-гуманоида, которого покажут публике уже в 2022 году.

Источник: Tesla AI Day

Фото: Tesla

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