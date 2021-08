Компания Tesla работает над созданием робота-гуманоида под названием Tesla Bot, и уже в следующем году мир увидит прототип. Об этом сообщил Илон Маск на мероприятии Tesla AI Day.

Маск не рассказал о приблизительных сроках производства и стоимости робота. По словам миллиардера, новинка получит экран вместо лица, на котором будет выводиться полезная информация.

Высота бота составит 172 см, вес — около 57 кг. Робот сможет поднимать до 68 кг и переносить до 20 кг, а также бежать со скоростью примерно 8 км/ч. Маск добавил, что Tesla даст роботу по пять пальцев на каждой руке, но это может измениться.

BREAKING: Elon Musk has just unveiled the "Tesla Bot" pic.twitter.com/CpPxDovWTF

Глава Tesla добавил, что разработка сильно повлияет на мировую экономику. Он уверен, что технологии могут лишить многих людей рабочих мест, поэтому некоторым людям понадобится другой источник дохода.

И хотя искусственный интеллект стремительно улучшается, он не способен выполнять сложные задачи, будучи в теле робота. Сейчас возможности роботов ограничиваются транспортировкой небольших товаров на складах. К примеру, на складах корпорации Amazon, где за логистику внутри помещений отвечают небольшие роботы-грузчики.

Маск сообщил, что при создании робота будут опираться на технологии, разработанные для своих авто. Он будет использовать компьютерный чип от автомобилей и перемещаться с помощью восьми камер, ничем не отличающихся от автомобилей Tesla.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59

— Tesla (@Tesla) August 20, 2021