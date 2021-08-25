Смартфон компании Samsung загорелся в грузовом отсеке самолета авиакомпании Alaska Airlines. Из-за инцидента самолету пришлось совершить экстренную посадку в международном аэропорту Такома в Сиэтле, США. Пострадало двое человек, которым потребовалась госпитализация.

Just talked with a passenger on Alaska Airlines flight 751, where a fire broke out in the plane after landing at Seattle-Tacoma International Airport. A passenger’s cell phone caught on fire, an Alaska Airlines official tells @KIRO7Seattle . We’re live at SeaTac at 11. pic.twitter.com/qeNHq4g17Z — Kevin Ko (@NewsWithKevin) August 24, 2021

Точная причина возгорания телефона Samsung пока неизвестна. По словам полиции и представителей аэропорта, устройство было сожжено и повреждено до неузнаваемости, но о гаджете рассказал его владелец.

Речь идет о смартфоне Samsung Galaxy A21, и об аналогичных случаях возгорания ранее не сообщалось. Компания Samsung уже сталкивалась с подобными проблемами — речь идет о смартфонах Galaxy Note 7, которые часто страдали от взрывов из-за неисправностей аккумуляторов.

И хотя Samsung сделала отзыв смартфонов для замены аккумуляторов, эти устройства вскоре запрещалось использовать во время полетов.

Однако возгорание Galaxy A21 пока что является единичным случаем. Возможно, проблема была в повреждениях смартфона, а не в аккумуляторе.

Не только смартфоны Samsung страдают от возгорания — с подобной проблемой сталкиваются владельцы бюджетного OnePlus Nord 2, и за первый месяц продаж известно о двух подобных случаях. Во время первого инцидента пострадала девушка, которая отправилась со смартфоном на велопрогулку. Второй случай закончился травмой для владельца.

Источник: CNet, Kevin Ko