Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

Смартфон Samsung взорвался в самолете: без пострадавших не обошлось

Samsung

Смартфон компании Samsung загорелся в грузовом отсеке самолета авиакомпании Alaska Airlines. Из-за инцидента самолету пришлось совершить экстренную посадку в международном аэропорту Такома в Сиэтле, США. Пострадало двое человек, которым потребовалась госпитализация.

Точная причина возгорания телефона Samsung пока неизвестна. По словам полиции и представителей аэропорта, устройство было сожжено и повреждено до неузнаваемости, но о гаджете рассказал его владелец.

Читайте
Складные смартфоны и умные часы: что показала Samsung на Galaxy Unpacked 2021

Речь идет о смартфоне Samsung Galaxy A21, и об аналогичных случаях возгорания ранее не сообщалось. Компания Samsung уже сталкивалась с подобными проблемами — речь идет о смартфонах Galaxy Note 7, которые часто страдали от взрывов из-за неисправностей аккумуляторов.

И хотя Samsung сделала отзыв смартфонов для замены аккумуляторов, эти устройства вскоре запрещалось использовать во время полетов.

Однако возгорание Galaxy A21 пока что является единичным случаем. Возможно, проблема была в повреждениях смартфона, а не в аккумуляторе.

Не только смартфоны Samsung страдают от возгорания — с подобной проблемой сталкиваются владельцы бюджетного OnePlus Nord 2, и за первый месяц продаж известно о двух подобных случаях. Во время первого инцидента пострадала девушка, которая отправилась со смартфоном на велопрогулку. Второй случай закончился травмой для владельца.

Источник: CNet, Kevin Ko

Фото: Unsplash

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка