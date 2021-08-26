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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Абрамова Юлія |

Украинцы смогут получить услуги Дия без гаджетов и доступа в интернет

Дія

Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги приложения Дия в специально оборудованных местах Центров предоставления административных услуг.

В более 1 тыс. ЦПАУ администраторы должны теперь не только предоставлять госуслуги посетителям, но и учить пользоваться порталом Дия. Они также проконсультируют и помогут получить услуги онлайн.

Министерство цифровой политики сообщило, что для помощи людям в пользовании приложением уже обустроили 335 удаленных рабочих мест и 57 территориальных подразделений.

Какие преимущества специально оборудованных мест с доступом к порталу Дия?

  • позволяют многим людям в будущем получать услуги самостоятельно;
  • обеспечивают всех равным доступом к современным сервисам;
  • уменьшают цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;
  • экономят время администраторов и позволяют избежать очередей.

Напомним, что в приложении Дия можно генерировать Covid-сертификат. Как это сделать, и прежде всего инструкцию по получению электронной подписи смотрите в материале на сайте Факты ICTV.

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