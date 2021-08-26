Бюджетные смартфоны пользуются огромной популярностью на украинском рынке. Пользователей привлекают низкие цены, а также неплохие характеристики. Рейтинг самых популярных бюджетников этого лета составлен на основе популярности гаджетов в интернет-магазинах страны и Aliexpress.

Лидером стал Redmi 9A. Смартфон может похвастаться 6,53-дюймовым дисплеем, а также неплохой автономности за свою цену — гаджет стоит около 2 700 грн. За эти деньги пользователь получит процессор MediaTek Helio G25 с 2 Гб оперативной памяти.

Более мощная модификация лидера разместилась на втором месте — Redmi 9C. На тыльной стороне расположилась уже двойная камера, а владельцы смартфонов получили возможность расплачиваться бесконтактной оплатой благодаря чипу NFC.

Замыкает тройку лидеров POCO M3. Смартфон получил мощный процессор Snapdragon 662 с 4 Гб оперативной памяти, а внутрення память достигла 128 Гб. Бюджетник от POCO получил тройную основную камеру, а также объемный аккумулятор на 6 000 мА/ч.

Четвертое место занял Redmi Note 10. Под капотом — сравнительно мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 678 с 4 Гб ОЗУ, а также тыльная камера с четырьмя объективами — такое нечасто встретишь в бюджетном сегменте.

Пятое место за Narzo 30 5G от компании Realme. Бюджетник имеет скромные характеристики — чипсет Dimensity 700, 4 Гб оперативной памяти, тройная основная камера и аккумулятор на 5 000 мА/ч.

Шестое место — Realme C21. Процессор Mediatek Helio G35 работает с 4 Гб ОЗУ, тройная основная камера и объемный аккумулятор.

На седьмом месте снова смартфон от Xiaomi — Poco X3 Pro. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 860 дает возможность купить модификацию с 8 Гб оперативной памяти. На задней панели расположилась камера с четырьмя объективами. Среди главных фишек — поддержка технологии NFC.

На восьмом месте очередной гаджет от Xiaomi — Redmi 9. Смартфон имеет стандартные для бюджетника характеристики — процессор Mediatek Helio G80, 4 Гб оперативной памяти, четыре камеры на задней стороне и чип NFC для оплаты.

На девятом месте оказался Samsung Galaxy A12. Все тот же процессор Mediatek Helio P35, но с 3 Гб оперативной памяти. Однако на задней части расположилась четверная камера, а объемный аккумулятор получил поддержку быстрой зарядки.

На десятом месте оказался еще один представитель компании Xiaomi — Mi 11 Lite. Под задней крышкой расположился Qualcomm Snapdragon 780G. Главная фишка бюджетника — 8 Гб оперативной памяти, а также тройная камера.

Источник: AliExpress

Фото: Unsplash, Xiaomi