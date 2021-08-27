Xiaomi планирует снизить скорость зарядки смартфонов компании после замены аккумулятора на неоригинальный. Информацию об этом обнаружили энтузиасты, которые исследовали обновление сервиса Mi Security.
Нововведения позволяют узнать больше информации о состоянии аккумулятора устройства.
Если в смартфоне уже меняли батарею, сервис сообщит о снижении скорости зарядки, если замена происходила в неавторизированном центре Xiaomi. Причина снижения скорости зарядки — аккумулятор производства сторонней компании может повредить смартфон, и Xiaomi не несет за это ответственности.
На данный момент подобные предупреждения показывают только китайским пользователям смартфонов Mi 9, Mi 10 или Mi 10 Pro.
Подобным образом поступила и компания Apple, которая также показывала сообщения после установки аккумулятора стороннего производства. Компания подверглась критике за этот шаг — многие посчитали, что Apple всего лишь хотела подтолкнуть пользователей к более дорогостоящей замене батарей.
Компания Xiaomi также хочет отпугнуть пользователей от сомнительных сервисных центров — смартфоны могут работать неисправно.
Некоторые смартфоны склонны к поломкам прямо из коробки. К примеру, в прошлом месяце стало известно о двух случаях возгорания бюджетников OnePlus Nord 2, а также о взрыве смартфона Samsung Galaxy A21 во время полета. Экипаж летательного аппарата был вынужден совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.
Источник: XDA-developers
Фото: XDA-developers, Unsplash