Xiaomi планирует снизить скорость зарядки смартфонов компании после замены аккумулятора на неоригинальный. Информацию об этом обнаружили энтузиасты, которые исследовали обновление сервиса Mi Security.

Нововведения позволяют узнать больше информации о состоянии аккумулятора устройства.

Если в смартфоне уже меняли батарею, сервис сообщит о снижении скорости зарядки, если замена происходила в неавторизированном центре Xiaomi. Причина снижения скорости зарядки — аккумулятор производства сторонней компании может повредить смартфон, и Xiaomi не несет за это ответственности.

На данный момент подобные предупреждения показывают только китайским пользователям смартфонов Mi 9, Mi 10 или Mi 10 Pro.

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Подобным образом поступила и компания Apple, которая также показывала сообщения после установки аккумулятора стороннего производства. Компания подверглась критике за этот шаг — многие посчитали, что Apple всего лишь хотела подтолкнуть пользователей к более дорогостоящей замене батарей.

Компания Xiaomi также хочет отпугнуть пользователей от сомнительных сервисных центров — смартфоны могут работать неисправно.

Некоторые смартфоны склонны к поломкам прямо из коробки. К примеру, в прошлом месяце стало известно о двух случаях возгорания бюджетников OnePlus Nord 2, а также о взрыве смартфона Samsung Galaxy A21 во время полета. Экипаж летательного аппарата был вынужден совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

Источник: XDA-developers

Фото: XDA-developers, Unsplash