Новенький складной флагман Samsung Galaxy Z Fold 3 испытали на прочность. Известный YouTube-блогер JerryRigEverything подверг смартфон различным тестам, чтобы выяснить качество сборки и предел работоспособности в экстремальных условиях.

Защитное стекло Gorilla Glass Victus на лицевой панели и камере получило 6 баллов по шкале твердости Мооса — смартфон отлично защищен от царапин. Ключи в кармане не оставят следов на устройстве.

Внутренний экран более хрупкий — он получил всего 2 балла по шкале твердости Мооса. Samsung не зря предупреждала пользователей о возможных царапинах при касании экрана ногтем.

Сам телефон намного прочнее, чем Fold 2 — он получил защиту от попадания пыли и влаги. Однако попавшая на внутренний экран пыль оставила царапины на поверхности.

Корпус Fold3 оказался прочным — блогер не смог сломать или погнуть гаджет.

Эксперт отметил прочность устройства — оно устойчиво к царапинам, внутренний шарнир не так легко сломать, а защитное стекло на камере поможет избежать непредвиденных трат на дорогостоящий ремонт.

Далеко не все смартфоны Samsung могут похвастаться прочностью — Samsung Galaxy A21 взорвался в самолете во время полета. Из-за инцидента самолету пришлось совершить экстренную посадку — пострадало двое человек, которым потребовалась госпитализация.

Источник: JerryRigEverything

Фото: JerryRigEverything