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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

Samsung научила часы Galaxy Watch 4 работать как рация

Samsung Galaxy Watch

Компания Samsung выпустила новое приложение для Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic. С его помощью часы можно использовать как полноценную рацию, общаясь с друзьями на расстоянии.

Эксперты из XDA Developers еще в мае рассказали о будущей технологии, и теперь приложение доступно в магазине приложений Google Play для умных часов.

Samsung — не первая компания, внедрившая эту функцию в свои устройства. Еще в 2018 году компания Apple оснастила свои умные часы аналогичной фишкой, которая доступна на устройствах с WatchOS 5.

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И хотя функция рации Apple Push-to-Talk позволяет общаться только двум людям одновременно, Samsung поддерживает разговор с несколькими участниками беседы. Пока что приложение поддерживают только два устройства компании. Возможно, со временем это изменится.

Напомним, что компания представила Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic на мероприятии Galaxy Unpacked 2021 в августе. Среди главных фишек — отображение данных о количестве воды, мышц и костной массы в организме человека. По заявлению Samsung, точность показателей достигает 98%.

Цены на устройства — Galaxy Watch 4 обойдется в $249, а Galaxy Watch 4 Classic появились в продаже по цене в $349. В продаже умные часы с 27 августа.

Источник: The Verge

Фото: Unsplash

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