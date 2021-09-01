Компания Xiaomi представит робота CyberDog в более чем 100 магазинах Mi Home, расположенных в Китае. Об этом корпорация сообщила с помощью соцсети Weibo.

Xiaomi также порадовала пользователей новыми снимками четырехлапого бота. Напомним, что компания представила робота в начале августа. Его мозгом будет чипсет NVIDIA Jetson Xavier NX AI, который анализирует данные с кучи камер и датчиков для ориентирования в пространстве.

Его главное преимущество заключается в цене — за новинку компания попросит всего $1 540. Единственным конкурентом является робособака Spot от американской компании Boston Dynamic, которая продает свое творение за $74 500. Известно, что американские инженеры не хотят отдавать Spot обычным покупателям — робот будет сотрудничать со спасательным службами и огромными корпорациями.

По сути, у CyberDog от Xiaomi не имеет на рынке конкурентов. В начале августа компания заявляла, что в первое время робот будет доступен только разработчикам и энтузиастам, которые будут обучать его новым трюкам и командам.

Ранее энтузиасты превратили CyberDog в боевого робота. Процесс превращения в боевого юнита показали на видео. Для робота изготовили внешние элементы, меняющие внешний вид на более агрессивный. К счастью, изменения только визуальные.

Источник: Xiaomi

Фото: Xiaomi