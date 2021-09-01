Владельцы смартфонов Google Pixel 3 жалуются на проблемы с устройством. Pixel 3 и 3 XL страдают от ошибки EDL Mode, которая блокирует устройство. После этого смартфон невозможно использовать.

На сегодня нет четкого решения этой проблемы, а Google в курсе ситуации.

Некоторые владельцы Pixel 3 сообщают о полном отключении гаджета после обновлений ОС. Другие пользователи сообщают, что блокировка возникает без видимых причин. Проблема касается тех, кто обновил устройства до Android 11.

Удивительно, но устройства можно заряжать, несмотря на нефункциональный экран, а компьютер видит устройства, если подключить Pixel 3 через кабель. Это означает, что телефон находится в режиме аварийной загрузки (EDL), который позволяет выполнять восстановление и сброс данных.

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Восстановление невозможно — после перезагрузки смартфон снова входит в режим EDL. Владельцы Pixel 4 XL ранее сталкивались с похожей проблемой — компании Google пришлось продлить гарантию устройства еще на один год.

Поисковик в курсе проблемы, и за последнее время количество случаев с блокировокй устройств продолжает расти.

Смартфоны Google также не могут похвастаться качеством сборки — эксперты из PBKreviews оценили бюджетник Pixel 5a на ремонтопригодность. Энтузиасты поставили гаджету 5 баллов из 10 — заменить аккумулятор достаточно сложно, а разъем для зарядки присоединен к плате.

Источник: AndroidPolice