Компания Sony анонсировала мероприятие PlayStation Showcase, запланированное на 9 сентября. На презентации покажут предстоящие игры, которые появятся на PlayStation 5 в ближайшее время. Об этом компания сообщила в Twitter.

???? Save the date! PlayStation Showcase 2021 broadcasts live next Thursday. Full details: https://t.co/a11RaUFigb pic.twitter.com/XPcb3dxFlV — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 2, 2021

На сайте PlayStation Сид Шуман дает смутное представление о том, чего ожидать. На презентации обещают рассказать о будущем PS5. Скорее всего, зрители узнают много подробностей о будущих играх от внутренних студий и партнеров. Речь идет как об эксклюзивах, так и кроссплатформенных проектах.

Фанаты Sony ждали этого мероприятия все лето — компания решила провести презентацию уже в начале осени. По заявлению компании, мероприятие продлится 40 минут.

Известно, что производитель консоли не планирует раскрывать подробности о девайсах для виртуальной реальности — речь идет о Sony PSVR следующего поколения. Возможно, разработка засекречена, а компания не спешит показывать то, что может не появиться на рынке в ближайшее время.

Долгожданная PS5 появилась в продаже в конце 2020 года, и по сей день пользуется огромным спросом на рынке. Консоль уже успела установить рекорд — всего за восемь месяцев количество продаж достигло отметки в 10 млн единиц.

На фоне влияния пандемии на цепочку поставок — это отличный результат. Даже легендарная PlayStation 4 не смогла сравниться.

Источник: Sony