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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

Будущее PS5 за 40 минут: Sony назвала дату презентации PlayStation Showcase

Sony Playstation 5

Компания Sony анонсировала мероприятие PlayStation Showcase, запланированное на 9 сентября. На презентации покажут предстоящие игры, которые появятся на PlayStation 5 в ближайшее время. Об этом компания сообщила в Twitter.

На сайте PlayStation Сид Шуман дает смутное представление о том, чего ожидать. На презентации обещают рассказать о будущем PS5. Скорее всего, зрители узнают много подробностей о будущих играх от внутренних студий и партнеров. Речь идет как об эксклюзивах, так и кроссплатформенных проектах.

Фанаты Sony ждали этого мероприятия все лето — компания решила провести презентацию уже в начале осени. По заявлению компании, мероприятие продлится 40 минут.

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Известно, что производитель консоли не планирует раскрывать подробности о девайсах для виртуальной реальности — речь идет о Sony PSVR следующего поколения. Возможно, разработка засекречена, а компания не спешит показывать то, что может не появиться на рынке в ближайшее время.

Долгожданная PS5 появилась в продаже в конце 2020 года, и по сей день пользуется огромным спросом на рынке. Консоль уже успела установить рекорд — всего за восемь месяцев количество продаж достигло отметки в 10 млн единиц.

На фоне влияния пандемии на цепочку поставок — это отличный результат. Даже легендарная PlayStation 4 не смогла сравниться.

Источник: Sony

Фото: Unsplash

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