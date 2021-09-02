Эксперты из сервиса бенчмарка AnTuTu составили рейтинг самых мощных смартфонов в средней ценовой категории. В список попали смартфоны, работающие на разных чипсетах — конкуренция на рынке серьезная.

Лидером стал новенький Xiaomi 11 Youth Edition, работающий на Qualcomm Snapdragon 780G в паре с 8 Гб оперативной памяти. Этот чипсет можно смело считать флагманским — он создан по новейшим технологиям на рынке процессоров.

На втором и третьем месте расположились смартфоны с таким же чипом Snapdragon 778G. Речь идет о моделях Honor 50 Pro и Honor 50, результаты теста у которых практически одинаковы. Дебют этих смартфонов состоялся в средине лета, и они могут похвастаться отличной камерой и объемными аккумуляторами.

На четвертой и пятой строчке — смартфоны OPPO Reno6 5G и Redmi 10X 5G. Оба гаджета работают на чипсетах от MediaTek.

Не самые новые процессоры Snapdragon 768G помогли realme Q3 Pro, OPPO K9 5G и iQOO Z3 расположиться на шестом, седьмом и восьмом местах соответственно. Этот чип от Snapdragon выпустили еще в мае 2020 года, но он до сих пор сохраняет свою актуальность.

Смартфоны с Kirin 985 появились на последних строчках — речь идет о nova 8 Pro и nova 8. Все эти смартфоны привлекают пользователей благодаря соотношению цены к мощности — они смогут долгое время оставаться актуальными.

Некоторым смартфонам удается и разочаровывать пользователей — новенький Google Pixel 5a перегревается во время записи видео.

Источник: AnTuTu