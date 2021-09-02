Компания Samsung анонсировала 200-мегапиксельный датчик камеры для смартфонов. На сегодня новинка имеет самое высокое разрешение среди всех камер в мире.

Весь секрет кроется в технологиях, которые применялись при создании — Samsung называет метод объединения пикселей ChameleonCell.

Камера предназначена для съемок при слабом освещении, а также для создания фото для банеров — в этом ей помогают 200 мегапикселей. Большое расширение позволит делать профессиональные снимки.

Представленный компонент для смартфонов способен снимать в формате 8K. Теперь для съемок в высоком качестве не нужно покупать профессиональную аппаратуру — смартфон может заменить остальные гаджеты.

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Samsung также представляет новый датчик под названием ISOCELL GN5, который будет применен в производстве будущих флагманов. Подобным компонентов оснастили камерофон Xiaomi Mi 11 Ultra, анонс которого состоялся в марте этого года.

Компания не спешит делиться деталями о сроках производства. В каких смартфонах появятся новые камеры — неизвестно.

У некоторых производителей возникают проблемы с камерами — речь идет о Google. Пользователи Pixel 5a жалуются на перегрев устройства во время съемки видео. Смартфон буквально перестает работать, а на экране появляется надпись Устройство слишком горячее.

Источник: Samsung

Фото: Samsung, Unsplash