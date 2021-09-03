Apple отложила введение проверки фото на детскую порнографию

Компания Apple отложила введение функции, которая проверяла бы фотографии в iCloud на наличие детской порнографии.

Причиной стала критика пользователей, которые отмечали конфиденциальность и нарушение частной жизни.

Apple полностью не отказывается от своей идеи. Компания только решила потратить дополнительное время на сбор информации для улучшения функции.

— Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили, что нам нужно еще несколько месяцев, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем выпустить эти критически важные функции безопасности детей, — сообщили в компании Apple.

Однако представители компании не объяснили, с кем они собираются консультироваться по вопросу улучшений и какую информацию планируют собирать.

Напомним, в начале августа Apple объявила о системе для идентификации фотографий с запрещенным контентом в iPhone пользователей.

Таким образом компания хочет усилить защиту детей. Представители Apple сообщали, что система будет работать с теми фотографиями, которые выгрузились в облачное хранилище iCloud. Чтобы избежать проверок, достаточно отключить эту функцию.

В Apple заверили, что они не будут просматривать фото — базы данных зашифрованы текстовым кодом, и компания будет искать определенные текстовые комбинации, которые создаются при наличии определенных фото.

Источник: Apple Insider