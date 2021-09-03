Эксперты из сервиса AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных флагманских смартфонов на базе Android за август. В список попали устройства, которые имеют самый большой показатель по производительности среди всех мобильных устройств.

На первом месте оказался геймерский смартфон Black Shark 4 Pro, анонс которого состоялся в марте этого года. Он получил топовый чипсет Snapdragon 888, работающий в паре с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. Смартфон продолжает показывать удивительные результаты — в тестах он набрал 864 614 баллов. От лидера на 20 тыс. очков отстает iQOO 8 Pro, который также оснащен передовым Snapdragon 888.

На третьем месте расположился игровой смартфон китайского производства Tencent Red Magic 6 Pro. Он работает на Snapdragon 888, и может похвастаться водяным охлаждением.

Еще в списке оказались смартфоны OnePlus 9 Pro, OPPO Find X3 Pro, realme GT, Xiaomi Mix 4 и vivo X60 Pro +. Все эти гаджеты оснащены процессором Snapdragon 888, анонс которого состоялся в конце 2021 года.

На днях компания AnTuTu опубликовала рейтинг самых мощных смартфонов среднего сегмента за август. Лидером стал новенький Xiaomi 11 Youth Edition, работающий на Qualcomm Snapdragon 780G. Второе и третье место заняли Honor 50 Pro и Honor 50 соответственно.

Источник: AnTuTu