Праздник Андрея Первозванного отмечают 13 декабря. Чтобы узнать о своем будущем в любви, в ночь с 12 на 13 декабря в старину устраивали гадания.

Факты ICTV подобрали для вас несколько самых популярных гаданий.

Гадания на любовь в Андреев день с помощью хлеба

Перед сном положите под подушку кусочек свежего хлеба, аккуратно завернутый в полотенце. Пригласите суженого такими словами: “суженый-ряженый, приходи моего хлебушка отведать” и постарайтесь запомнить свой сон.

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Гадание на любовь на Андрея с помощью фасоли

Возьмите горсть крупной фасоли. Загадайте интересующий вас вопрос, пересыпая фасоль из руки в руку. Затем переберите фасоль, приговаривая “да” и “нет”, как в гадании на ромашке. Последняя фасолинка и будет ответом на ваш вопрос.

Узнать о любви на Андрея с помощью имени

Вечером выйдите на улицу и спросите у первого встречного мужчины, как его зовут. У вашего суженого будет такое же имя.

Гадание на будущую семейную жизнь

Не знаете, что ждет вас с вашим любимым мужчиной? Напишите варианты развития событий на клочках бумаги. Например, “расстанемся”, “поженимся”, “будет ребенок” и т. д. Заверните все бумажки в носовой платок любимого и положите себе под подушку. А утром вытащите одну бумажку с закрытыми глазами.

Узнать о любви и правильном выборе жениха

У вас несколько женихов и вы не знаете, кого из них выбрать? Возьмите несколько луковиц (по количеству женихов) и поставьте каждую в банку с водой, предварительно наклеив на банки стикеры с именами женихов. Какая луковица прорастет первой, с тем мужчиной вас и ждет счастье.

Гадание с помощью воды

Налейте воды в широкую миску. Возьмите половинку скорлупы грецкого ореха и закрепите в ней огарок свечи. По краям миски выложите бумажки с именами знакомых мужчин. Зажгите свечку, поставьте скорлупу посередине миски и ждите, к какой бумажке с именем подплывет ваш импровизированный кораблик судьбы.

Фото: pixabay.com

А чтобы гадать было интереснее и веселее, рекомендуем вам устроить в ночь на Андрея девичник, пригласить домой незамужних подруг и гадать на суженого всем вместе.

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К слову, ранее Фактов ICTV писали, как гадать на Екатерины, которая считается покровительницей женщин.

Фото: Maya Kruchankova|Dreamstime.com, pixabay.com