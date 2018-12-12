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Факти / Lifestyle / Прикмети на Новий рік 2019: як залучити удачу в рік Свині/

Приметы на Новый год 2019: как привлечь удачу в год Свиньи

Как привлечь удачу, любовь и деньги в новом, 2019 году, несколько примет от Факты ICTV.

Новый год – волшебное время, когда человек принимает важные решения и меняет свою жизнь. Кроме того, в новогоднюю ночь можно узнать, что будет ждать вас в следующем году, и привлечь удачу с помощью некоторых действий.

Чтобы сделать свой 2019 год удачным, нужно обратить внимание на такие приметы:

  1. Разбитая елочная игрушка – к неудаче в Новом году. Постарайтесь максимально аккуратно обращаться с такими украшениями, но если вы все-таки разбили игрушку, то как можно быстрее выбросите ее.
  2. Есть свинину перед Новым годом – к плохим вестям в ближайшее время. Воздержитесь от этого вида мяса.
  3. Увидеть свиное рыло на прилавке – к появлению новых врагов, болезням или денежным убыткам.
  4. Испачкать свой наряд в новогоднюю ночь 2019 – к денежным трудностям. В год Свиньи неопрятность недопустима.
  5. Засидеться на работе перед Новым годом – к ссоре с близкими.
  6. Повседневная одежда в Новый год и неукрашенная квартира – к неудачам в 2019.

Чем украшать дом и что вешать на елку, чтобы привлечь любовь в год Свиньи:

  • парные украшения, желательно красного и розового цветов;
  • украшения в виде сердечек;
  • украшения в виде лебедей;
  • приобретите статуэтку или любое другое украшения интерьера с парочкой целующихся свинок.

Привлекаем деньги в Новом году 2019:

  1. Положите пятикопеечную монету на дно бокала с шампанским и выпейте из него под бой курантов. Спрячьте эту монетку к себе в кошелек.
  2. Купите копилку в виде свинки, поставьте ее на видное место и пару раз в неделю пополняйте ее монетами.
  3. В новогоднюю ночь положите к себе в карман несколько крупных купюр и не расставайтесь с ними до самого окончания праздника.

Всего несколько примет на Новый год 2019 помогут вам привлечь удачу, любовь и деньги на весь следующий год.

Читайте: В каком цвете необходимо встречать Новый год 2019

Мы также писали, как украсить дом на Новый год 2019.

Фото: Element5 Digital/Unsplash

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