Как привлечь удачу, любовь и деньги в новом, 2019 году, несколько примет от Факты ICTV.

Новый год – волшебное время, когда человек принимает важные решения и меняет свою жизнь. Кроме того, в новогоднюю ночь можно узнать, что будет ждать вас в следующем году, и привлечь удачу с помощью некоторых действий.

Чтобы сделать свой 2019 год удачным, нужно обратить внимание на такие приметы:

Разбитая елочная игрушка – к неудаче в Новом году. Постарайтесь максимально аккуратно обращаться с такими украшениями, но если вы все-таки разбили игрушку, то как можно быстрее выбросите ее. Есть свинину перед Новым годом – к плохим вестям в ближайшее время. Воздержитесь от этого вида мяса. Увидеть свиное рыло на прилавке – к появлению новых врагов, болезням или денежным убыткам. Испачкать свой наряд в новогоднюю ночь 2019 – к денежным трудностям. В год Свиньи неопрятность недопустима. Засидеться на работе перед Новым годом – к ссоре с близкими. Повседневная одежда в Новый год и неукрашенная квартира – к неудачам в 2019.

Чем украшать дом и что вешать на елку, чтобы привлечь любовь в год Свиньи:

парные украшения, желательно красного и розового цветов;

украшения в виде сердечек;

украшения в виде лебедей;

приобретите статуэтку или любое другое украшения интерьера с парочкой целующихся свинок.

Привлекаем деньги в Новом году 2019:

Положите пятикопеечную монету на дно бокала с шампанским и выпейте из него под бой курантов. Спрячьте эту монетку к себе в кошелек. Купите копилку в виде свинки, поставьте ее на видное место и пару раз в неделю пополняйте ее монетами. В новогоднюю ночь положите к себе в карман несколько крупных купюр и не расставайтесь с ними до самого окончания праздника.

Всего несколько примет на Новый год 2019 помогут вам привлечь удачу, любовь и деньги на весь следующий год.

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