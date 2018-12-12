Как привлечь удачу, любовь и деньги в новом, 2019 году, несколько примет от Факты ICTV.
Новый год – волшебное время, когда человек принимает важные решения и меняет свою жизнь. Кроме того, в новогоднюю ночь можно узнать, что будет ждать вас в следующем году, и привлечь удачу с помощью некоторых действий.
Чтобы сделать свой 2019 год удачным, нужно обратить внимание на такие приметы:
- Разбитая елочная игрушка – к неудаче в Новом году. Постарайтесь максимально аккуратно обращаться с такими украшениями, но если вы все-таки разбили игрушку, то как можно быстрее выбросите ее.
- Есть свинину перед Новым годом – к плохим вестям в ближайшее время. Воздержитесь от этого вида мяса.
- Увидеть свиное рыло на прилавке – к появлению новых врагов, болезням или денежным убыткам.
- Испачкать свой наряд в новогоднюю ночь 2019 – к денежным трудностям. В год Свиньи неопрятность недопустима.
- Засидеться на работе перед Новым годом – к ссоре с близкими.
- Повседневная одежда в Новый год и неукрашенная квартира – к неудачам в 2019.
Чем украшать дом и что вешать на елку, чтобы привлечь любовь в год Свиньи:
- парные украшения, желательно красного и розового цветов;
- украшения в виде сердечек;
- украшения в виде лебедей;
- приобретите статуэтку или любое другое украшения интерьера с парочкой целующихся свинок.
Привлекаем деньги в Новом году 2019:
- Положите пятикопеечную монету на дно бокала с шампанским и выпейте из него под бой курантов. Спрячьте эту монетку к себе в кошелек.
- Купите копилку в виде свинки, поставьте ее на видное место и пару раз в неделю пополняйте ее монетами.
- В новогоднюю ночь положите к себе в карман несколько крупных купюр и не расставайтесь с ними до самого окончания праздника.
Всего несколько примет на Новый год 2019 помогут вам привлечь удачу, любовь и деньги на весь следующий год.
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