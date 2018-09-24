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Илон Маск показал прототип колонии на Марсе

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск показал прототип марсианской базы Альфа, ракету BFR (Big Falcon Rocket), которая слетает с нее.

Маск опубликовал снимки в своем Twitter.

В начале 2018 года Маск, выступая на выставке технологий SXSW в Остине, заявил о намерении осуществить запуск ракеты на Марс в первом полугодии 2019 года.

Читайте: Илон Маск показал город на Марсе

В случае успешных испытаний сверхтяжелая ракета будет использоваться для доставки людей и снаряжения.

По прогнозам Маска, SpaceX может организовать полеты на Марс уже к 2022 году.

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Илон Маск показал прототип колонии на Марсе / 2 фотографии

Напомним, электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос компанией Space X, может приблизиться к Марсу 8 октября 2020 года.

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