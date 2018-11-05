Ученые показали с помощью современного качества съемки, как люди исследуют космическое пространство, находясь на МКС.

Первый ролик, который снимался в формате 8K в космосе, опубликовали совместно NASA и Европейское космическое агентство.

На кадрах космонавты выращивают растения, проверяют приборы, ставят эксперименты – и за этим всем теперь можно понаблюдать через экран в разрешении – 8192 x 4320 пикселей.

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В NASA напомнили, что 2 ноября исполнилась новая важная дата для исследователей космоса – 18 лет с того момента, когда на МКС прибыла первая экспедиция.

Напомним, в сети появились фото празднования Хэллоуина астронавтами на МКС.