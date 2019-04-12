Компания SpaceX Илона Маска второй раз запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Она вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.
Илон Маск во второй раз в истории успешно запустил ракету-носитель Falcon Heavy – ускорители и первая ступень вернулись на Землю.
Ракета успешно вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.
Ускорители ракеты приземлились на площадки на мысе Канаверал во Флориде.
Первая ступень Falcon Heavy – на плавучую платформу в Атлантическом океане.
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Напомним, SpaceX 6 февраля 2018 года успешно запустила ракетоноситель Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
Falcon Heavy станет самой мощной из эксплуатируемых в настоящее время ракет-носителей. Полнофункциональная ракета будет способна нести нагрузку до 64 метрических тонн. Это больше, чем Боинг-737 вместе с пассажирами, экипажем, топливом и багажом.
Фото: SpaceX
Источник: SpaceX