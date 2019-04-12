Компания SpaceX Илона Маска второй раз запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Она вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.

Илон Маск во второй раз в истории успешно запустил ракету-носитель Falcon Heavy – ускорители и первая ступень вернулись на Землю.

Ракета успешно вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.

Ускорители ракеты приземлились на площадки на мысе Канаверал во Флориде.

Первая ступень Falcon Heavy – на плавучую платформу в Атлантическом океане.

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SpaceX во второй раз запустила ракету Falcon Heavy / 3 фотографии

Напомним, SpaceX 6 февраля 2018 года успешно запустила ракетоноситель Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.

Falcon Heavy станет самой мощной из эксплуатируемых в настоящее время ракет-носителей. Полнофункциональная ракета будет способна нести нагрузку до 64 метрических тонн. Это больше, чем Боинг-737 вместе с пассажирами, экипажем, топливом и багажом.

Фото: SpaceX

Источник: SpaceX