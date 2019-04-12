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Факты / Lifestyle / Космос

SpaceX во второй раз запустила ракету Falcon Heavy

Компания SpaceX Илона Маска второй раз запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Она вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.

Ракета Falcon Heavy

Илон Маск во второй раз в истории успешно запустил ракету-носитель Falcon Heavy – ускорители и первая ступень вернулись на Землю.

Ракета успешно вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.

Ускорители ракеты приземлились на площадки на мысе Канаверал во Флориде.

Первая ступень Falcon Heavy – на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Читайте: Запуск Falcon Heavy: все, что нужно знать о ракете SpaceX

 

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SpaceX во второй раз запустила ракету Falcon Heavy / 3 фотографии

Напомним, SpaceX 6 февраля 2018 года успешно запустила ракетоноситель Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.

Falcon Heavy станет самой мощной из эксплуатируемых в настоящее время ракет-носителей. Полнофункциональная ракета будет способна нести нагрузку до 64 метрических тонн. Это больше, чем Боинг-737 вместе с пассажирами, экипажем, топливом и багажом.

ФотоSpaceX

Источник: SpaceX 

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