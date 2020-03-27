Из космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) запустили тяжелую ракету-носитель Atlas V 551. Она вывела на орбиту военный спутник связи из серии AEHF стоимостью около $1 млрд.
Atlas V 551 стартовала 26 марта в 22.18 по Киеву.
За 40 секунд до запланированного старта в 20.57 обратный отсчет приостановили из-за сбоя в работе компьютерных систем.
За час проблему удалось идентифицировать и устранить.
С учетом нынешней миссии общее число пусков Atlas V достигло 80.
Atlas V – одноразовая двухступенчатая ракета, которая считается одной из самых надежных, потому что все запуски были успешными. Ее производит американская компания ULA.
Напомним, в августе 2019 года с острова Сан-Николас в Тихом океане США запустили крылатую ракету наземного базирования, способную поражать цели на той дальности, которую запрещал ДРСМД, подписанный еще с СССР.
Источник: ULA