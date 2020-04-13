World of Tanks Blitz запускает новый режим игры Гравитация и дарит участки на Луне

В онлайн-игре World of Tanks Blitz запускают новый режим Гравитация — игроки смогут играть с необычной физикой езды на технике.

Лучшие игроки получат в подарок реальный участок на Луне — единственном спутнике Земли.

Сертификаты на них выдает компания Lunar Embassy — единственный в мире официальный продавец внеземных объектов.

— С 10 по 16 апреля игроки смогут побороться за реальный участок на Луне и множество других наград, включая редкие аватары и камуфляж. Режим будет доступен для танков с V по X уровень, — говорят в компании.

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Сниженная гравитация в игре увеличит мощность двигателей и максимальную скорость танков. Для этого типа боя доступны карты Мираж, Эль-Аламейн, Эшелон, Горячие пески, Зимняя Малиновка, Нормандия.

Также появилась новая карта — Море Спокойствия.

Подробности можно узнать на этом стриме — World of Tanks Blitz.

Напомним, на игровой платформе Steam начался продажа компьютерной игры Mount & Blade 2: Bannerlord.

Источник: Wot Вlitz

Фото: WOT