Гигантский астероид 1998 OR2 пролетает мимо Земли — (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Астероид 1998 OR2 пролетает мимо Земли. Он сблизился с планетой на минимальное расстояние.

Трансляцию полета, как астероид летит к Земле, астрономы организовали в реальном времени.

1998 OR2 пролетает от Земли на расстоянии 6,2 млн км, но по космическим меркам, эта дистанция считается минимальной.

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Диаметр астероида варьируется от 1,84 до 4,11 км. Его впервые открыли в 1998 году.

Для наблюдения за ним ученые используют телескопы Slooh на Канарских островах и в Чили.

Напомним, в итальянской обсерватории Virtual Telescope Project ученый Гианлука Массе сделал 166 снимков астероида 1998 OR2 еще 15 апреля.

Источник: space googlevesaire