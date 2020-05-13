Почувствуй себя астронавтом. SpaceX создала симулятор Crew Dragon

Компания SpaceX выпустила онлайн-симулятор, в котором можно попробовать свои силы в ручном стыковке корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.
Элементы управления космического корабля оригинальные. У игрока есть два контроллера, которыми нужно правильно разместить транспортное средство в космосе.
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Simulator of Crew Dragon docking with @space_station → https://t.co/vVqJfnbuNC pic.twitter.com/ZH3bkT0DhM
— SpaceX (@SpaceX) May 12, 2020
— Управлять им даже на симуляторе очень непросто, — заявили в SpaceX.
В реальности настоящим космонавтам Crew Dragon не нужно вручную стыковаться с МКС, поскольку это делается автоматически. Однако все космонавты учатся этому, чтобы в случае необходимости взять на себя управление кораблем.
Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС запланирован на 27 мая.
Игра-симулятор SpaceХ бесплатная.
Как писали Факты ICTV асторонавты Боб Бенкен и Даг Херли вылетят на Международную космическую станцию.
Источник: SpaceX