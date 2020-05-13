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Факты / Lifestyle / Космос

Почувствуй себя астронавтом. SpaceX создала симулятор Crew Dragon

Компания SpaceX выпустила онлайн-симулятор, в котором можно попробовать свои силы в ручном стыковке корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.

Элементы управления космического корабля оригинальные. У игрока есть два контроллера, которыми нужно правильно разместить транспортное средство в космосе.

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— Управлять им даже на симуляторе очень непросто, — заявили в SpaceX.

В реальности настоящим космонавтам Crew Dragon не нужно вручную стыковаться с МКС, поскольку это делается автоматически. Однако все космонавты учатся этому, чтобы в случае необходимости взять на себя управление кораблем.

Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС запланирован на 27 мая.

Игра-симулятор SpaceХ бесплатная.

Как писали Факты ICTV асторонавты Боб Бенкен и Даг Херли вылетят на Международную космическую станцию.

Источник: SpaceX

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