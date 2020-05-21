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Факты / Lifestyle / Космос

Телескоп снял зарождение планеты в 250 световых годах от Земли

С помощью Очень большого телескопа (VLT) и приемника Sphere ученые получили изображение протопланетного диска у созвездия Возничего.

Астрономы Европейской южной обсерватории считают, что в этой точке формируется экзопланета.

— На сегодняшний день найдено уже тысячи экзопланет, но о том, как они образуются, известно очень мало, — заявил руководитель исследования Энтони Боккалетти.

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Телескоп снял зарождение планеты в 250 световых годах от Земли

Вокруг звезды обнаружена спиральная газово-пылевая структура. Спирали такого вида свидетельствуют о присутствии в диске новорожденных планет.

Созвездия Возничего расположено от нас в 520 световых годах.

Как писали Факты ICTV, к Землы летит большая комета, которую астрономы успели назвать “кометой века”.

Космическое тело приблизится к Солнцу и достигнет +3 звездной величины, что сделает его видимым практически со всех точек полушария.

Источник: Європейська південна обсерваторія

Фото: Європейська південна обсерваторія

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