Вечером 26 июня американская компания SpaceX планирует запустить ракету Falcon-9 с 57 спутниками системы Starlink.

6 июня в 23.18 по киевскому времени ракета стартует с территории США, сообщили в компании SpaceX.

Планируется запуск 57 спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky.

Погодные условия на 60% способствуют запуска ракеты.

Два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky предназначены для мультиспектрального анализа Земли. Могут фотографировать землю с разрешением около одного метра.

Two Starship tanks in the midbay pic.twitter.com/QJ2V882WOC

— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2020