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SpaceX запускает ракету с 57 спутниками Starlink и двумя геозондами

Вечером 26 июня американская компания SpaceX планирует запустить ракету Falcon-9 с 57 спутниками системы Starlink.

6 июня в 23.18 по киевскому времени ракета стартует с территории США, сообщили в компании SpaceX.

Планируется запуск 57 спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky.

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Погодные условия на 60% способствуют запуска ракеты.

Два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky предназначены для мультиспектрального анализа Земли. Могут фотографировать землю с разрешением около одного метра.

Спутники Starlink

В начале июня SpaceX уже отправлял в космос партию спутников Starlink.

Перед запуском аппараты модифицировали — преодолевали козырьки, которые разворачиваются, чтобы не допустить попадания солнечного света на зеркальные поверхности спутника. Все из-за жалоб астрономов, которым мешала чрезмерная яркость спутников.

Целью этих космических аппаратов есть покрыть планету Земля дешевым и высокоскоростным интернетом.

Источник: SpaceX

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