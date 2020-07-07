Охотники за инопланетянами полагают, что обнаружили огромный НЛО возле Солнца, когда анализировали изображения со спутника NASA.

По словам известного теоретика Скотта Уоринга, предполагаемый НЛО, по крайней мере, в 25 раз больше Земли.

То, что кажется огромной вспышкой, исходящей со стороны Солнца, на самом деле является НЛО, считает Уоринг.

Энтузиаст высказал мнение, что НЛО пришел из ядра Солнца, где он питается огромной энергией звезды.

— Черная сфера в 25 раз превышает по размеру Землю и находится внутри Солнца несколько часов, прежде чем быстро исчезнуть, — написал Уоринг.







НЛО на снимке NASA: возле Солнца обнаружили сферу в 25 раз больше Земли / 2 фотографии

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НЛО в северном сиянии

Ранее Уоринг показал снимок, на котором якобы изображен НЛО в северном сиянии.

Теоретик считает, что внеземная цивилизация может прилетать к Земле, чтобы изучать не только людей, но также различные явления.

Фото: ET DATA BASE