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Факты / Lifestyle / Космос

NASA назвало дату запуска космической миссии на Марс

30 июля планируется запуск космического корабля, который доставит марсоход Perseverance на Красную планету.

Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

— Ближайшая возможность для запуска определена 30 июля в 7.50 утра по восточноамериканскому времени (14.50 по Киеву, — Ред.), — говорится в сообщении NASA.

Команда Mars 2020 усердно работает, чтобы доставить марсоход Perseverance на стартовую площадку.

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Период запуска составляет примерно три недели, с 30 июля по 15 августа. Продолжительность ежедневного окна запуска меняется изо дня в день. Окна запуска продлятся около двух часов, с уникальной возможностью запуска каждые пять минут.

Что известно о корабле

Космический корабль Mars 2020 с его Реверсивером будут запускаться на ракете Atlas V-541 со стартового комплекса 41 на станции ВВС Кейп-Канаверал, Флорида.

Атлас V — одна из крупнейших ракет, доступных для межпланетного полета. Это ракета того же типа, запустила InSight and Curiosity на Марс. Ракета-носитель предоставлена ​​United Launch Alliance, Centennial Colorado.

Источник: NASA

Фото: Dreamstime

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