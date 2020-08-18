PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Космос

SpaceX отправляет очередную партию спутников Starlink — когда запланирован старт

Ракета Falcon 9 18 августа выведет на орбиту партию из 58 мини-спутников. Их будут использовать для глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Запуск планируется в 10.31 по времени Восточного побережья США из космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это будет уже одиннадцатый вывода на орбиту группы интернет-спутников Starlink начиная с мая прошлого года.

Также на борту есть три 100-килограммовых спутника зондирования Земли SkySat от компании Planet Lab.

Читайте: Как прошел первый частный полет в космос и когда начнут возить туристов на МКС

SpaceX отправила первых астронавтов

Частная компания SpaceX в сотрудничестве с NASA впервые в истории США транспортировала астронавтов к МКС.

31 мая капсула Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции.

В июле космический корабль успешно вернулся на Землю.

Источник: SpaceX

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка