Ракета Falcon 9 18 августа выведет на орбиту партию из 58 мини-спутников. Их будут использовать для глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Запуск планируется в 10.31 по времени Восточного побережья США из космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это будет уже одиннадцатый вывода на орбиту группы интернет-спутников Starlink начиная с мая прошлого года.

Также на борту есть три 100-килограммовых спутника зондирования Земли SkySat от компании Planet Lab.

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SpaceX отправила первых астронавтов

Частная компания SpaceX в сотрудничестве с NASA впервые в истории США транспортировала астронавтов к МКС.

31 мая капсула Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции.

В июле космический корабль успешно вернулся на Землю.

Источник: SpaceX