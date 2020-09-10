Российская компания испытала лазеры для показа рекламы из космоса

Российская компания Avant Space во время тестов запустила в стратосферу лазеры, которые в будущем будут установлены на спутники, чтобы транслировать рекламу из космоса.

Для того, чтобы проверить уровень мощности источника света в условиях, приближенных к космическим, лазеры запустили на высоту около 30 км.

Лазеры не станут помехой для астрономов, наблюдающих за звездами, уверяют в Avant Space.

По словам разработчиков, лазеры на спутниках будут работать таким образом, чтобы их свет включался только во время пролета над мегаполисами и не выходил за пределы городов.

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Израиль и США перехватили ракеты в космосе

В июня 2019 года США и Израиль испытали совместно разработанную систему противоракетной обороны Arrow 3.

Система смогла трижды перехватить ракету за пределами атмосферы.