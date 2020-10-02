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Факты / Lifestyle / Космос

Нелегкое дело при невесомости: NASA показало космический туалет за $23 млн

Космическое агентство NASA впервые за десятилетия представило новый космический горшок — титановый туалет стоимостью $23 млн.

Старые туалеты больше ориентированы на мужчин. Чтобы женщинам было удобнее ими пользоваться, NASA наклонило сиденье на новом унитазе и сделало его выше. Новый вариант подняли на высоту 71 см.

Нелегкое дело при гравитации: NASA показало космический туалет за $23 млн

Жители Международной космической станции будут опробовать его в течение нескольких месяцев.

Как и в предыдущих космических туалетах, отходы удаляются не водой и гравитацией, а всасыванием воздуха.

Моча, собранная в новом туалете, будет направляться в давнюю систему рециркуляции NASA для производства воды для питья и приготовления пищи.

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NASA высадит астронавтов на Луну в 2024

В NASA обнародовали план полетов на Луну, согласно которому первый беспилотный полет американского космического корабля Orion состоится уже в 2021 году.

При этом высадка людей на Луне планируется в 2024 году в рамках миссии Artemis-3. Мужчина и женщина проведут на поверхности естественного спутника семь дней.

Фото: скриншот

Источник: The Telegraph

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