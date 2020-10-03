Ракета Antares, над которой уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия, ночью 3 октября стартовала с космодрома Уоллопс Айленд в штате Вирджиния (США).
С ее помощью модуль Cygnus доставит к Международной космической станции (МКС) около 3,6 тонн груза.
На запуск пригласили посла Украины в США Владимира Ельченко.
В посольстве рассказали, что еще в апреле в США доставили команду специалистов из Украины, без которых запуск ракеты по графику был бы невозможен.
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— Поскольку главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро Южное и изготавливается на Южном машиностроительном заводе имени Макарова в сотрудничестве с рядом украинских компаний, — говорится в сообщении.
Україна підтверджує свій статус надійного партнера США у галузі дослідження космосу.
Сьогодні доказом цьому став…
Опубликовано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Пятница, 2 октября 2020 г.
Фото: Посольство України в США