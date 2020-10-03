Ракета Antares, над которой уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия, ночью 3 октября стартовала с космодрома Уоллопс Айленд в штате Вирджиния (США).

С ее помощью модуль Cygnus доставит к Международной космической станции (МКС) около 3,6 тонн груза.

На запуск пригласили посла Украины в США Владимира Ельченко.

В посольстве рассказали, что еще в апреле в США доставили команду специалистов из Украины, без которых запуск ракеты по графику был бы невозможен.

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