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Факты / Lifestyle / Космос

На МКС стартовала ракета Antares, частично изготовленная в Украине

Ракета Antares, над которой уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия, ночью 3 октября стартовала с космодрома Уоллопс Айленд в штате Вирджиния (США).

С ее помощью модуль Cygnus доставит к Международной космической станции (МКС) около 3,6 тонн груза.

На запуск пригласили посла Украины в США Владимира Ельченко.

В посольстве рассказали, что еще в апреле в США доставили команду специалистов из Украины, без которых запуск ракеты по графику был бы невозможен.

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— Поскольку главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро Южное и изготавливается на Южном машиностроительном заводе имени Макарова в сотрудничестве с рядом украинских компаний, — говорится в сообщении.

Україна підтверджує свій статус надійного партнера США у галузі дослідження космосу.

Сьогодні доказом цьому став…

Опубликовано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Пятница, 2 октября 2020 г.

Фото: Посольство України в США

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