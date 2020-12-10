Ночью, 21 декабря, две самые крупные планеты Солнечной системы Юпитер и Сатурн сблизятся на минимальное расстояние друг к другу впервые за 800 лет.

Ученые называют это явление большим соединением, ведь с точки зрения наблюдателя планеты сходятся и начинают ярко светить как единое целое. Планеты сблизятся на расстояние 1/5 диаметра Луны.

Явление можно будет увидеть с любой точки Земли, если позволит погода. Лучше всего будет видно жителям экваториальных широт. Сатурн и Юпитер появятся в западной части неба примерно через час после захода солнца.

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С помощью орбитальных движений они приближаются к соединению каждые 19,6 года. Следующие соединения ожидают 5 ноября 2040 года и 10 апреля 2060 года, однако они не будут такими близкими.

21 декабря также состоится солнцестояние, первый день астрономического лета в Южном полушарии и зимы — в Северной.

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Источник: EarthSkу