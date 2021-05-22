Первый китайский марсоход Чжужун сошел с посадочной платформы на поверхность Красной планеты.

Китай высадил космический корабль с марсоходом на Марсе 15 мая. Таким способом Китай стал второй страной после США, которая начала исследование этой планеты.

Перед началом исследований марсоход несколько дней проводил диагностику. 90 дней ровер будет исследовать поверхность планеты для поиска доказательств древней жизни.

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США также проводят исследования на Марсе с ровером Perseverance. Американское аэрокосмическое агентство NASA ожидает, что ровер соберет свой первый образец древней жизни летом и вернется на Землю уже в 2031 году.

Китай имеет амбициозные космические планы, среди них запуск орбитальной станции с экипажем и высадка человека на Луну.

Высадка китайского корабля на Марсе

На прошлой неделе китайский космический корабль приземлился на поверхность Марса. На борту корабля не было экипажа.

Сам аппарат запустили с космодрома в июле 2020 года. Ровер был над Красной планетой в космосе более двух месяцев. Все это время специалисты исследовали места для удачной посадки корабля.

Основная миссия китайского марсохода — изучение и исследование почвы и атмосферы Марса, а также поиски признаков любой древней жизни на планете.